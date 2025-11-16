التفاف شعبي حول مرشحى القائمة الوطنية في مؤتمر جماهيرى بمحافظة الغربية

18 حجم الخط

نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرا جماهيريا حاشد بمحافظة الغربية، لدعم مرشحى القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025 وسط حضور كثيف من أبناء المحافظة وقيادات العمل السياسي والحزبي.

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية



وشهد المؤتمر حضورًا كبير، أبرزهم السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والحزبية البارزة، بينهم أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، وأحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، إضافة إلى النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والنائب سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية، وسامي شاهين أمين الحماية الاجتماعية، والإعلامي محمد مصطفى شردي رئيس القطاع الإعلامي بالأمانة الفنية.

القائمة الوطنية عن محافظة الغربية

كما حضر المؤتمر المستشار أحمد العادلي عضو مجلس الشيوخ، ومرشحا الحزب على القائمة الوطنية عن محافظة الغربية أحمد جابر الشرقاوي وآية حسن النجار، في حضور جماهيري أكد حرص المواطنين على دعم القائمة والتحالفات الانتخابية الوطنية.



وفى مستهل حديثه، وجه السيد القصير، عددا من الرسائل السياسية والمجتمعية، بدأها بشكر لأبناء الغربية على حضورهم اللافت الذي وصفه بالمشهد الوطني الذي يعكس وعيًا عميقًا وتلاحمًا مع الدولة المصرية.



الرئيس عبد الفتاح السيسي



وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أنه يقف أمام الجمهور ليس بصفته الحزبية فقط، وإنما كأحد أبناء المحافظة الذي نشأ بين أهلها، مستمدًا منهم العزيمة والدعم، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر اليوم من التفاف شعبي حول القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس ثقة المواطن في مشروع الدولة المصرية، واستمرار مسيرة البناء، مؤكدًا أن الوطن لا يُبنى بالشعارات أو المزايدات، بل بالعمل والتكاتف والإيمان الحقيقي بالمستقبل.



وأضاف القصير، أن التعددية الحزبية ليست رفاهية، بل هي أساس لرفع كفاءة الحياة السياسية، موضحًا أن حزب الجبهة الوطنية أعلن منذ البداية حرصه على التعاون مع جميع الأحزاب دون إقصاء، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة وحلول واقعية للقضايا التي تهم المواطن.



الحفاظ على الدولة المصرية



وقال:" القائمة الوطنية ليست مساحة للتنافس، بل نموذج للوحدة والتماسك السياسي، حيث اجتمعت أحزاب مختلفة الرؤى تحت راية واحدة هدفها الرئيسي هو الحفاظ على الدولة المصرية وتعزيز المشروع الوطني، مؤكدا أن القيادة السياسية، ومعها الجيش المصري العظيم، والشعب الواعي، قادرون على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استكمال حلم الدولة القوية الحديثة".



وشدد القصير، على أن حزب الجبهة الوطنية يمتلك رؤية تشريعية واقعية، وكوادر قادرة على صُنع الفارق، موضحًا أن العمل السياسي لا يعني الصراع، بل التكامل والتعاون، وأن اختلاف الرؤى طبيعي داخل الحياة السياسية، لكن الثوابت الوطنية—حب الوطن، الدفاع عنه، والعمل من أجل استقراره—ليست محل خلاف، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية التي تضم أحزابًا متعددة، إضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جاءت لتنشّط الحياة السياسية وتخلق حالة من التوازن، كما ظهر في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المطلوب الآن هو المشاركة القوية في انتخابات مجلس النواب.



ومن جانبه، وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، تحية تقدير لحزب الجبهة الوطنية على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن القائمة الوطنية من أجل مصر منحت دفعة سياسية كبيرة للحياة العامة، وأن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل، لأنها رؤية تستند إلى إدراك حقيقي للتحديات والفرص.



وأكد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن لا يقدم وعودًا انتخابية براقة، بل يعمل على تصورات وخطط قابلة للتنفيذ، مستلهمة من المشروع الوطني للدولة المصرية.



وفى ذات الصدد، وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المشهد بالمشرف، مؤكدًا أن ما يحدث في الغربية انعكاس لوعي الشعب المصري ورغبته في الحفاظ على وحدة الصف الوطني.



وأشار شلبي، إلى أن الائتلاف الذي يجمع عددًا من الأحزاب داخل القائمة الوطنية يعبر عن نضج سياسي، وأن الانتخابات تدار تحت رقابة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل نزيه وشفاف، داعيًا المواطنين للنزول والمشاركة بقوة.



ومن جانبه، أكد المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن حب الوطن لا يجب أن يكون مجرد شعار، وإنما مسؤولية والتزامًا بالعمل من أجل المصلحة العامة.



وقال إن محافظة الغربية لها مكانة خاصة في قلب الدولة المصرية، وإن المشهد الحاشد داخل المؤتمر يؤكد أن المواطن بات أكثر وعيًا بأهمية وجود مجلس نواب قوي يعبر عنه ويدافع عن مصالحه.



وأضاف أن القائمة الوطنية تحالف سياسي يعكس حالة صحية داخل الحياة الحزبية، لأنها قائمة اجتمعت على مبدأ "الوطن أولًا".



كما وجه أحمد جابر الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية ومرشح القائمة الوطنية، رسالة خاصة لأبناء المحافظة، قائلًا إن المشهد يعكس أن "الجميع يد واحدة"، وإن الشباب عماد المستقبل ودعامة حقيقية للدولة المصرية. وأعرب عن فخره بوجوده وسط هذا الحضور الكبير الذي يجسد وعيًا سياسيًا متناميًا ودعمًا واضحًا لجهود الدولة والقيادة السياسية.



ومن جانبها، تحدثت آية حسن النجار، أمين مساعد الحزب ومرشحة القائمة الوطنية، عن دور المرأة المصرية مؤكدة أنها مصنع الأبطال، وأنها شريك رئيسي في كل ما تحقق من جهود بناء الجمهورية الجديدة.

1000186107 1000186104 1000186116 1000186128 1000186125 1000186122 1000186110 1000186134 1000186140 1000186119 1000186131





وأشارت إلى أن الدولة قدمت للمرأة دعمًا غير مسبوق، ما جعلها اليوم في مقدمة مشاهد العمل الوطني والمشاركة السياسية.



وتحدث النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، مؤكدًا أن الغربية كانت ولا تزال في ظهر الدولة المصرية، وأن التاريخ يشهد على دورها في مساندة الوطن خلال أصعب اللحظات، خاصة خلال الحرب على الإرهاب التي حاولت إسقاط الدولة، لكن وعي الشعب كان السد المنيع.



أما الإعلامي محمد مصطفى شردي، رئيس القطاع الإعلامي بالحزب، فقد وجّه رسالة مباشرة للمواطنين، داعيًا إياهم للنزول والمشاركة، مؤكدًا أن المصريين بدأوا بالفعل يشعرون ببارقة الأمل بعد سنوات صعبة من الإرهاب والتحديات. وقال إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يحتمل التأجيل.



وفي ختام المؤتمر، أكد أحمد حجازي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، أن الجبهة الوطنية حزب ولد كبيرًا بفضل قياداته وكوادره، وأنه قادر على إحداث تغيير حقيقي داخل البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية نموذج مشرف يجمع 12 حزبًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأن الحزب سيظل داعمًا للدولة ولقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجهود التنمية في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.