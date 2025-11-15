ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بنحو 55 جنيها

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية، للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وارتفعت أسعار اللحوم المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية بنحو 55 جنيها للكيلو، لتصبح 245 جنيها بدلا من 190 جنيها.

كما ارتفعت أسعار اللحوم السوداني بعد عيد الأضحى الماضي لتصبح بـ 320 بدلا من 290 جنيها.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم السودانية والجيبوتية والمستوردة خلال الأيام الماضية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

وتراوحت أسعار اللحوم داخل المجمعات كالتالي:

اللحم السوداني والجيبوتي الطازج: نحو 320 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المجمدة المستوردة: حوالي 245 جنيها للكيلو بدلا من 190 جنيها.

اللحم الجاموسي الطازج: قرابة 335 جنيهًا للكيلو.

اللحم الهندي المبرد: نحو 245 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الكندوز المجمدة: نحو 245 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدواجن المجمدة 110 جنيهات

سعر كيلو لدواجن 1200 جنيه بـ 130 جنيها

طرح الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الزيوت الحرة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة داخل فروع سلسلة هايبر وان، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.



وأكدت وزارة التموين أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، فضلا عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسواق، وتم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المُنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وزيت "توب فاليو" بفروع سلسلة هايبر وان الأربعة (فرع السويس، فرع الإسكندرية، فرع الشيخ زايد، فرع العاشر من رمضان) بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرح عبوة 700 مللي زيت خليط بمبلغ 46.60 جنيهًا، بدءًا من اليوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ بجميع فروع هايبر وان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأشار الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة القابضة ستقوم بتوفير وتدبير كميات من الزيوت الحرة وطرحها بمنافذ هايبر وان بالإضافة إلى ما يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.