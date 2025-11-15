السبت 15 نوفمبر 2025
بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة مديرى الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث تم تكليف البعض لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية وتعيين مديرين لإدارتى عين شمس والزاوية الحمراء التعليمية وهما:

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

محافظ القاهرة: كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية

محمد أسامة مدير لإدارة عين شمس التعليمية

عبد العزيز مرسى مدير عام إدارة الزاوية الحمراء التعليمية

حركة مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

 

كما تم تكليف هؤلاء لتيسير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وهم:

مرفت محمد مصطفى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية

عايدة عطية سيدهم مدير إدارة المطرية التعليمية

محمد أحمد حسين مدير إدارة الزيتون التعليمية

رشا غانم مدير إدارة مصر القديمة التعليمية

هناء أحمد عطية مدير إدارة شبرا التعليمية

أحمد عبد القادر بدر مدير إدارة بدر التعليمية

خالد حمدان مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية

يحيى حسين مدير إدارة باب الشعرية التعليمية

أميرة نور مدير إدارة الخليفة التعليمية

دعاء عبد المنعم مدير إدارة السيدة زينب التعليمية

هند صبرى عابدين مدير إدارة حدائق القبة التعليمية

محمود الجندى مدير إدارة المقطم التعليمية

نيرمين جرجس مدير  إدارة غرب القاهرة التعليمية

محمود عبد الرزاق مدير إدارة المعصرة التعليمية
 

