أسامة ربيع يكشف موعد انتعاش حركة عبور السفن بقناة السويس

18 حجم الخط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور سفينة حاويات عملاقة تزن 180 ألف طن وتحمل 17 ألف حاوية عبر باب المندب وصولًا إلى القناة يمثل رسالة قوية بأن البحر الأحمر والمضيق عادا منطقة آمنة للملاحة الدولية.

هدنة غزة تعيد الثقة للممرات الملاحية

وأوضح ربيع، خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدنة التي تمت بضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهمت في استقرار الأوضاع ودفعت الحوثيين لإعلان وقف استهداف السفن، ما أعاد الثقة تدريجيًا لشركات الملاحة العالمية.

أول وأكبر سفينة منذ الاضطرابات

وأشار رئيس قناة السويس إلى أنه تواصل مع ربان السفينة، الذي أكد عبور الممرات دون أي مشكلات، مؤكدًا أن هذه السفينة تُعد الأكبر التي تعبر منذ بداية التوترات الأمنية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي.

حوافز جديدة للسفن العملاقة

وأضاف أسامة ربيع أن الهيئة قدمت تخفيضات بنسبة 15% للسفن التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن، وتدرس مزيدًا من الحوافز مع عودة الحركة لطبيعتها وزيادة أعداد السفن العابرة.

قناة السويس.. الطريق الأكثر اقتصادًا

وأكد أن عبور قناة السويس يظل الخيار الاقتصادي الأفضل مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد زمن الرحلة نحو ثلاثة أسابيع ويرفع تكاليف الوقود والانبعاثات، ما يجعل القناة أكثر جدوى للسفن.

انتعاش كبير متوقع في 2026

وتوقع الفريق ربيع أن تشهد حركة التجارة العالمية تحسنًا ملحوظًا في عام 2026، مع تراجع أزمات سلاسل الإمداد وعودة طرق الشحن لطبيعتها، مؤكدًا أن قناة السويس ستكون في قلب هذا الانتعاش العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.