رئيس قناة السويس: 4.2 مليار دولار عائدات متوقعة في 2025

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مؤشرات إيجابية قوية لأداء القناة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن العائدات المتوقعة بنهاية عام 2025 ستصل إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار العام الماضي، مع توقع قفزة كبيرة في الربع الأول من 2026 بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمتوقع في نهاية 2025.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار".

تحسن ملحوظ في الأداء خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر

وأكد ربيع أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تحسنًا تدريجيًا في حركة الملاحة، بينما كان النصف الأول من نوفمبر هو الأفضل من حيث معدلات العبور.

وقال أسامة ربيع إن العائد الدولاري للقناة شهد تحسنًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة 9 % في عدد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس حالة الاطمئنان التي سادت عقب إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن في البحر الأحمر.

قمة شرم الشيخ للسلام أعادت الطمأنينة للممرات البحرية

وأشار رئيس هيئة القناة إلى أن التحسن الأبرز جاء عقب قمة ومؤتمر شرم الشيخ للسلام بضمان الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أسهم في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي دفع الحوثيين إلى وقف العمليات في باب المندب.

وأضاف أن هذا التحسن منح شركات الملاحة الدولية الجرأة لإعادة تجربة ممر البحر الأحمر–باب المندب–قناة السويس.

عبور سفن CMA يعزز الثقة في استقرار الممر الملاحي

وكشف ربيع أن عبور سفينة CMA العملاقة كان بمثابة اختبار عملي لسلامة وأمن الممر الملاحي، مشيرًا إلى عبور سفينتين في الأول والثامن من نوفمبر من الشمال إلى الجنوب، بينما عبرت سفينتان أخريان اليوم في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أنه كان على متن إحدى السفن القادمة من باب المندب، قائلًا:"اطمأننت بنفسي على الأوضاع.. الممر آمن وحركة الملاحة مستقرة".

توقعات 2025 و2026: زيادة تدريجية وقفزة كبيرة قادمة

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أن عام 2025 لن يشهد طفرة كبيرة بسبب الأداء الضعيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي وصفها بأنها الأسوأ منذ يناير 2025.

وقال ربيع: عوائد 2024 بلغت 3.9 مليار دولار، متوقع نهاية 2025: 4.2 مليار دولار، مع تحسّن متوقع في الربع الأول 2026: 50% مقارنة بالـ4.2 مليار

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد بداية التعافي الحقيقي مع عودة معظم السفن إلى المسار الطبيعي عبر قناة السويس.

