التموين: طرح عبوة زيت خليط 700 مللي في المجمعات بسعر 46.60 جنيه

أعلنت وزارة التموين متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن اتفاقها مع شركتي "أرما" و"صافولا" على طرح زيوت خليط معبأة سعة 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة بكل المحافظات.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار اهتمام الوزارة بتكثيف التعاون وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع تأكيد أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف لضمان توافر المنتجات بجودة وأسعار تنافسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم طرح الأسبوع الماضي زيت خليط "زمزم" إنتاج الشركة القابضة، عبوة 700 مللي بسعر 46.60، في فروع سلسلة "هايبر وان ماركت"، إضافة إلى توفره في 1060 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب طرح عبوات الزيوت الخليط 700 مللي من إنتاج شركتي "أرما" و"صافولا" والتي سيتم طرحها ايضًا بالمجمعات، مشيدًا بأهمية توجه الوزارة نحو تكامل الجهود بين كافة الأطراف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار وجودة مناسبة.

