ضبط مخالفات مرورية وإزالة إشغالات في حملة بالمهندسين

شهد ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حملة أمنية مكثفة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية وإزالة الإشغالات المنتشرة بمنطقة المهندسين.

وشهدت الميدان انتشارًا واسعًا للقوات لفحص عدد من المركبات والتعامل الفوري مع أي تجاوزات تعطل الحركة أو تضر بأمن المواطنين.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود جهاز الشرطة لإعادة الانضباط للشارع، وتخفيف الزحام، وضمان الالتزام بالقواعد المرورية والحفاظ على السيولة داخل واحد من أهم الميادين بمحافظة الجيزة.

