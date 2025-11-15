الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخالفات مرورية وإزالة إشغالات في حملة بالمهندسين

حملة مرورية بالمهندسين،فيتو
حملة مرورية بالمهندسين،فيتو
18 حجم الخط

شهد ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حملة أمنية مكثفة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية وإزالة الإشغالات المنتشرة بمنطقة المهندسين.

وشهدت الميدان انتشارًا واسعًا للقوات لفحص عدد من المركبات والتعامل الفوري مع أي تجاوزات تعطل الحركة أو تضر بأمن المواطنين.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود جهاز الشرطة لإعادة الانضباط للشارع، وتخفيف الزحام، وضمان الالتزام بالقواعد المرورية والحفاظ على السيولة داخل واحد من أهم الميادين بمحافظة الجيزة.

txt

محافظ الإسكندرية يتفقد منطقة الفلكي بعد تركيب إشارة المرور الجديدة

txt

رحيل محمد صبري يعيد فتح ملف حوادث الطرق في مصر.. السرعة الزائدة والمخالفات والتهور وضعف المعرفة بقواعد المرور "أبرز الأسباب".. وخبراء يطالبون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النقاط السوداء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسين المخالفات المرورية الجيزة

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

دموع الأخلاق والروحانية، المتسابق عبد الله يبكي بعد خسارته في «دولة التلاوة» (فيديو)

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

لحظات روحانية مميزة بصوت محمد أبو العلا في «دولة التلاوة» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية