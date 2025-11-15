السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد منطقة الفلكي بعد تركيب إشارة المرور الجديدة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد منطقة الفلكي
أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية جولة تفقدية بشارع ١٦ الفلكى وشارع أديب.

إيران تحذر من مشروع قرار أمريكي - أوروبي في الوكالة الذرية

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

وانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية والإدارة العامة للمرور اليوم من تركيب الإشارة المرورية الجديدة عند مدخل شارع الفلكي، بهدف تنظيم الحركة المرورية ورفع معدلات الأمان للمواطنين.

ويأتي إنشاء الإشارة الجديدة ضمن خطة متكاملة لتحسين السيولة المرورية.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة اليومية لضمان انسيابية حركة المرور ومنع أي معوقات مستقبلية.

