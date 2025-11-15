السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على المحاور الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

حملة مرورية على الطرق،
حملة مرورية على الطرق، فيتو


أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور استهدفت المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1087 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 56 مخالفة موقف عشوائى، 99 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

txt

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

txt

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

