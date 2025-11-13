بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

وجهت الإدارة العامة حملة مرورية مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط 1119 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 55 دراجة نارية مخالفة، 68 مخالفة موقف عشوائي، 127 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

