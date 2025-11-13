الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية، فيتو
18 حجم الخط

وجهت الإدارة العامة حملة مرورية مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط 1119 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 55 دراجة نارية مخالفة، 68 مخالفة موقف عشوائي، 127 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

txt

ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة مرورية بالمحاور خلال 24 ساعة

txt

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة حملة مرورية الحملات المرورية ادارات المرور

الأكثر قراءة

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منخفض جوي يعصف بالبلاد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وأتربة تضرب المحافظات، وتحذير من البرق والرعد

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة أوزبكستان بدور الإمارات

صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية