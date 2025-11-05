رئيس الوزراء السوداني: الجيش سيحرر مدينة الفاشر وكل مناطق دارفور

18 حجم الخط

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، إن الجيش السوداني سيحرر مدينة الفاشر، مشدّدًا على أن العملية لن تقتصر على الفاشر وحدها بل ستمتد إلى كافة مناطق دارفور لاستعادة الأمن والسيطرة.

الهدف: استعادة الأمن واستقرار المناطق المتأثرة

وأوضح رئيس الوزراء السوداني في تصريحات تليفزيونية، أن المهمة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة وفرض الأمن في الفاشر والمناطق التي تضررت جراء أعمال العنف والنزاع المسلح، مؤكّدًا أن الحكومة ملتزمة بحماية المدنيين وتأمين العودة الطوعية للنازحين.

خطة عسكرية متدرجة وتنسيق استخباراتي

وأشار إلى أن العمليات ستنفّذ وفق خطة عسكرية متدرجة مدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة، مع التأكيد على "تجنب الأضرار العرضية قدر الإمكان" والعمل على إيجاد مسارات آمنة لإجلاء المدنيين إذا تطلبت التطورات ذلك.

نداء لخفض التصعيد وتسهيل المساعدات الإنسانية

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، محذرًا من أن استمرار القتال سيزيد من معاناة المدنيين ويعقّد جهود الإغاثة.

