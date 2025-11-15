ترصد 4 مواقع للتخلص من جثث القتلى بالفاشر، الأقمار الصناعية تفضح ميليشيا الدعم السريع

18 حجم الخط

توصل مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل للصحة العامة في الولايات المتحدة، إلى أن ميليشيا الدعم السريع في السودان تحاول التخلص من الجثث بمدينة الفاشر وما حولها في 4 مواقع تم تحديدها حديثا.

التخلص من الجثث بمدينة الفاشر

وفي تقرير "تحذير من الفظائع" الذي نشره المختبر الجمعة، حددت الوثيقة التي تم نشرها المواقع الأربعة وهي جامعة الفاشر، ومخيم أبو شوك للنازحين، والمستشفى السعودي، وحي الدرجة الأولى، نقلا عن شبكة «روسيا اليوم».

ومن خلال منهجيات دمج البيانات وتحليل البيانات مفتوحة المصدر والاستشعار عن بعد، خلص المختبر "بثقة عالية" إلى أن الأنشطة التي لوحظت في هذه المواقع تشير إلى أن ميليشيا الدعم السريع تستخدمها للتجميع والتخلص من بقايا الجثث سواء بالحرق أو الدفن.

وفي حين لم يتمكن فريق حقوق الإنسان التابع لجامعة ييل من تحديد نطاق أو سرعة عمليات القتل الجارية، فقد قال "حقيقة أن الأنشطة التي تتسق مع التخلص من الجثث استمرت في جميع أنحاء المدينة بعد أكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع من سقوط المدينة، أمر مثير للقلق بالنظر إلى العدد الكبير من سكان الفاشر الذين لا يزال مكان وجودهم غير معروف".

🚨ATROCITY ALERT🚨@HRL_YaleSPH has identified four new locations where the RSF is disposing of bodies in and around El Fasher. #KeepEyesonSudan



🛰️@Vantortechhttps://t.co/y5gaMRlBm2 pic.twitter.com/OsCVb1ihTf — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) November 14, 2025

ووفقا لشبكة «روسيا اليوم»، تشير الهياكل التي تمت ملاحظتها في المواقع أنه يتفق مع أنشطة التخلص من الجثث المتكررة.

وأضاف التقرير الأخير أن اثنين من المواقع وهما جامعة الفاشر والمستشفى السعودي، بمثابة اثنين من خمسة مراكز احتجاز تديرها ميليشا الدعم السريع، والتي حددها النازحون الذين وصلوا إلى طويلة.

وأضاف التقرير أن مواقع الاحتجاز الخمسة تضم ما يزيد على 50 ألف شخص.

قيام ميليشا الدعم السريع بعمليات حرق متكررة

ووثقت صور أقمار صناعية نشاط ميليشا الدعم السريع للتخلص من جثث القتلى في حي الدرجة الأولى بالفاشر خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

كما وثقت قيام ميليشا الدعم السريع بعمليات حرق متكررة لأجسام بيضاء في الجانب الجنوبي من مستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأقمار الصناعية عمليات دفن متعاقبة نفذتها ميليشا الدعم السريع خلف مبنى في مخيم أبو شوك للنازحين بولاية شمال دارفور خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025، وعمليات دفن متعاقبة داخل جامعة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.