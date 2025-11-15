منتخب النمسا يتخطى قبرص بثنائية نظيفة وينتظر هدية رومانيا للوصول إلى مونديال 2026

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة منتخب قبرص أمام ضيفه منتخب النمسا بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل هدفي الفوز لمنتخب النمسا اللاعب ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقتين 17 و56.



فرصة النمسا في بلوغ المونديال

بهذه النتيجة يتصدر منتخب النمسا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على منتخب البوسنة الوصيف، وثماني نقاط على رومانيا صاحب المركز الثالث.

ويلتقي منتخبا البوسنة ورومانيا بعد قليل ضمن مواجهات الجولة نفسها

ويملك منتخب النمسا فرصة ذهبية لضمان التأهل إلى مونديال 2026، الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، إذا أخفق البوسنة في تحقيق الفوز على رومانيا في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل ضمن المجموعة نفسها، والتي تنطلق أحداثها بعد قليل.

يعتمد نظام التأهل الأوروبي على 12 مجموعة تضم 4 إلى 5 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، ليُحسم 12 مقعدًا.

ملحق الصعود الأوروبي لبلوغ المونديال

المقاعد الأربعة المتبقية ستُحدد عبر ملحق في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا، هم أصحاب المركز الثاني في المجموعات الاثنتي عشرة بالإضافة إلى أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية 2024–2025 الأعلى تصنيفًا بين غير المتأهلين.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخامس من ديسمبر موعدًا لسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في مركز “كينيدي للفنون” بواشنطن، وستبث قناة “بي إن سبورت” مراسم السحب.

