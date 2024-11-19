رومانيا تضرب قبرص برباعية في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب رومانيا على نظيره قبرص بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا.

أهداف مباراة رومانيا وبولندا

سجل رباعية رومانيا كل من دانييل بريليغيا في الدقيقة 2 ورازافان مارين هدفين في الدقائق 42 و80، وفلورينيل كومان في الدقيقة 83، فيما سجل هدف قبرص الوحيد اللاعب إيونيس بيتاس في الدقيقة 52.

انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية

فيما أفسدت جماهير رومانيا مباراة منتخب بلادها ضد كوسوفو، الجمعة الماضية، في الجولة الخامسة من المستوى الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وجهت الجماهير الرومانية هتافات عنصرية ضد كوسوفو، ما تسبب في إثارة غضب لاعبي الفريق الضيف بأرض الملعب.

ودخل لاعبو كوسوفو في مشاحنات مع بعض لاعبي رومانيا قبل أن يقرروا مغادرة الملعب احتجاجًا على الهتافات المستمرة من جماهير أصحاب الأرض.

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوسوفو غادروا أرض الملعب بعد أن هتف مشجعو رومانيا "صربيا، صربيا".

وتوقفت المباراة حتى هذه اللحظة، دون معرفة مصيرها، سواء بإمكانية استكمالها في الدقائق المقبلة أو إلغائها مع إصرار لاعبي كوسوفو على الانسحاب.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل انسحاب كوسوفو.

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