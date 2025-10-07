الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
هل دخل مدرب النمسا ترشيحات قيادة الأهلي؟

رالف رانجنيك
رالف رانجنيك

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة التفاوض مع مدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك لقيادة الأهلي الفترة القادمة، موكدا عدم وجود أي مفاوضات مع المدرب رغم بعض التقارير التي خرجت مؤخرا لتؤكد وجود مفاوضات معه لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

