السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب إسبانيا يحقق رقما تاريخيا في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة جورجيا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
18 حجم الخط

يستضيف مساء اليوم السبت، منتخب جورجيا نظيره إسبانيا في تصفيات مسابقة كأس العالم 2026 ضمن منافسات الجولة الخامسة، وذلك على ملعب بوريس أرينا.

وتنطلق مباراة جورجيا ضد إسبانيا في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا لم يتلقى أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن 

منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني دي لا فوينتي، في تصفيات كأس العالم حتى الآن لعب 4 مباريات لم يستقبل أي هدف، وذلك قبل مواجهة جورجيا اليوم السبت.

ويتواجد منتخبا إسبانيا وجورجيا في المجموعة الخامسة من مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، رفقة كل من منتخب تركيا وبلغاريا.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد جورجيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: يورينتي، دين هويسن، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، ميكيل أويارزابال، يرمي بينو.

 

الجريدة الرسمية