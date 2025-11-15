منتخب إسبانيا يحقق رقما تاريخيا في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة جورجيا

18 حجم الخط

يستضيف مساء اليوم السبت، منتخب جورجيا نظيره إسبانيا في تصفيات مسابقة كأس العالم 2026 ضمن منافسات الجولة الخامسة، وذلك على ملعب بوريس أرينا.

وتنطلق مباراة جورجيا ضد إسبانيا في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا لم يتلقى أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن

منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني دي لا فوينتي، في تصفيات كأس العالم حتى الآن لعب 4 مباريات لم يستقبل أي هدف، وذلك قبل مواجهة جورجيا اليوم السبت.

ويتواجد منتخبا إسبانيا وجورجيا في المجموعة الخامسة من مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، رفقة كل من منتخب تركيا وبلغاريا.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد جورجيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: يورينتي، دين هويسن، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، ميكيل أويارزابال، يرمي بينو.

