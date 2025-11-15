السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
مونديال الناشئين، تحددت أطراف مباريات دور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري بعد انتهاء مباريات دور الـ 32.

ومن المقرر أن يقام دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل ويتم الكشف عن توقيت المباريات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

مواجهات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 


البرازيل ضد فرنسا.

سويسرا ضد ايرلندا.

المغرب ضد مالي.

البرتغال ضد المكسيك.

أوغندا ضد بوركينا فاسو.

اليابان ضد كوريا الشمالية.

إنجلترا ضد النمسا.

إيطاليا ضد أوزبكستان.

 

نتائج مباريات دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1

زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1

سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1

فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0

الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح

أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح

الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح

البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.. فوز إنجلترا 2-0

السنغال ضد أوغندا..فوز أوغندا 1-0

إيطاليا ضد جمهورية التشيك  .. فوز إيطاليا 2-0

اليابان ضد جنوب أفريقيا  .. فوز اليابان 3-0

ألمانيا ضد بوركينا فاسو.. فوز بوركينا فاسو 1-0

فنزويلا ضد كوريا الشمالية.. فوز كوريا الشمالية 2-1

النمسا ضد تونس  .. فوز النمسا 2-0 

كرواتيا ضد أوزبكستان.. فوز أوزبكستان بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1

الجريدة الرسمية