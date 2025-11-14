الجمعة 14 نوفمبر 2025
أحمد الكاس: قرعة مونديال الناشئين لم تخدمنا واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم (فيديو)

أعرب أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه بعد خسارة الفريق أمام منتخب سويسرا بنتيجة 3-1، والتي أدت إلى خروج الفراعنة الصغار من بطولة كأس العالم، تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

تصريحات الكاس بعد الخروج من المونديال

وقال الكاس في تصريحاته عقب المباراة: إن القرعة لم تكن رحيمة بالمنتخب المصري، حيث أوقعته في مجموعة صعبة ضمت فنزويلا وإنجلترا، وهايتي، مشيرًا إلى أن وصول الفريق إلى الدور الثاني يُعد إنجازًا في ظل قوة المنافسة.

وأوضح قائلًا: "القرعة أوقعتنا في مجموعة قوية مع فنزويلا وإنجلترا، ورغم ذلك وصلنا للدور الثاني من البطولة. لم يكن لدينا توفيق، والأولاد قدموا أفضل ما لديهم، ولكن هذه كرة القدم."

وأكد المدير الفني أن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم خلال المباريات، وأن ما حدث جزء من طبيعة اللعبة التي تجمع بين الجهد والحظ، مشيرًا إلى أن التجربة ستمنح هذا الجيل خبرات مهمة للمستقبل.

وأضاف الكاس أن الجهاز الفني واللاعبين حرصوا على توجيه الشكر للجماهير المصرية والجالية المقيمة في قطر، الذين حضروا المباريات وقدموا دعمًا كبيرًا للفريق قائلًا:
"حرصنا كجهاز فني ولاعبين على توجيه الشكر للجماهير والجالية المصرية في قطر على مساندتهم لينا."

واختتم بتأكيد ثقته في قدرة هذا الجيل على التطور والعودة بشكل أقوى في البطولات المقبلة.

المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين بطولة كاس العالم كأس العالم تحت 17 عاما منتخب مصر لمنتخب مصر للناشئين

