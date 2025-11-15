خسارة مصر والأرجنتين وألمانيا، نتائج دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

اختتمت اليوم السبت، مباريات دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات.

نتائج مباريات دور الـ32 من كأس العالم للناشئين

البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1

زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1

سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1

فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0

الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح

أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح

الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح

البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.. فوز إنجلترا 2-0

السنغال ضد أوغندا.. فوز أوغندا 1-0

إيطاليا ضد جمهورية التشيك.. فوز إيطاليا 2-0

اليابان ضد جنوب أفريقيا.. فوز اليابان 3-0

ألمانيا ضد بوركينا فاسو.. فوز بوركينا فاسو 1-0

فنزويلا ضد كوريا الشمالية.. فوز كوريا الشمالية 2-1

النمسا ضد تونس.. فوز النمسا 2-0

كرواتيا ضد أوزبكستان.. فوز أوزبكستان بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1

