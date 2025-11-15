السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

مونديال الناشئين، تحديد أطراف 4 مواجهات بدور الـ 16 أبرزها البرازيل وفرنسا

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
مونديال الناشئين، تحددت أطراف 4 مباريات في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر بعد تأهل 8 منتخبات باليوم الأول من دور الـ 32 وجاءت مواعيد وأطراف تلك المواجهات كالتالي..

مواعيد مباريات دور الـ 16 في مونديال الناشئين 

المكسيك ضد البرتغال - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
المغرب ضد مالي - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سويسرا ضد أيرلندا - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
البرازيل ضد فرنسا - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

نتائج مباريات اليوم الأول بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1
زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1
سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1
فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0
الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح
أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح
الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح
البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

وتختتم اليوم السبت مباريات دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 مننخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين 

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا - 2:30 مساء 

السنغال ضد أوغندا - 2:30 مساء 

إيطاليا ضد جمهورية التشيك - 3:00 مساء 

اليابان ضد جنوب أفريقيا - 3:30 مساء 

ألمانيا ضد بوركينا فاسو - 4:45 مساء 

فنزويلا ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساء 

النمسا ضد تونس - 5:45 مساء 

كرواتيا ضد أوزباكستان - 5:45 مساء 

وودع منتخب مصر  مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

