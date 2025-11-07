منتخب ألمانيا يتعادل 1-1 أمام كوريا الشمالية في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، انتهت مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره كوريا الشمالية بهدف دون لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات، لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

تقدم منتخب ألمانيا في الدقيقة 62 عن طريق ويسدوم ميكي، فيما تعادل منتخب كوريا الشمالية عن طريق هان لي بوك في الدقيقة 81.

ترتيب المجموعة السابعة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة رفعت رصيد منتخب كوريا الشمالية إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما أصبح رصيد منتخب ألمانيا نقطتين فقط، يحتل بهما المركز الثاني

وفي المركز الثالث منتخب كولومبيا بنفس الرصيد “نقطتين”، وفي المركز الأخير منتخب السلفادور بنقطة واحدة.

