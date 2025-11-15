السبت 15 نوفمبر 2025
الرئيس اللبناني يقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد بناء إسرائيل لجدار إسمنتي على الحدود

طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن لإقدام إسرائيل على بناء جدار إسمنتي على الحدود يتخطى الخط الأزرق، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض"، مشيرا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".

 وقال عون: "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟".

استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان

وتابع الرئيس عون: "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".

واعتبر أن  الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية بمثابة "حوار طرشان"، مشددا على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على إقامة الانتخابات في موعدها.

تصريحات الرئيس عون جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي. 

 

 

 

