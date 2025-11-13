الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
حزب الله: المساعي الأمريكية لتشديد الحصار المالي على لبنان تهدف لمنع إعادة الإعمار

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو
قال حزب الله مساء اليوم الخميس: إن المساعي الأمريكية لتشديد الحصار المالي على لبنان تهدف لمنع إعادة الإعمار.

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس: نؤكد أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها.

فرض السيادة الكاملة حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها

والاثنين الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن مهمة الجيش في الظروف الحالية مصيرية.

وأضاف الرئيس اللبناني: على الجيش دون غيره بالداخل أو الخارج السيطرة على كامل أراضينا وحدودنا.. على الجيش فرض السيادة الكاملة حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها.

خيار التفاوض مع إسرائيل ليس جديدا وحدث سابقا بإجماع القوى السياسية

وتابع الرئيس اللبناني: نعتبر مسار التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ومصالحنا.. خيار التفاوض مع إسرائيل ليس جديدا وحدث سابقا بإجماع القوى السياسية.

وأكد الرئيس اللبناني: على إسرائيل الانسحاب من النقاط التي تحتلها ومستعدون للتفاوض.

