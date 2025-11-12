الرئيس اللبناني: ننتظر رد إسرائيل على خيار التفاوض لتحرير الأرض

18 حجم الخط

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض"، مشيرا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".

وقال عون: "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟".

استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان

وتابع الرئيس عون: "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".

واعتبر أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية بمثابة "حوار طرشان"، مشددا على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على إقامة الانتخابات في موعدها.

تصريحات الرئيس عون جاءت خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي.

