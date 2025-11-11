الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
اشتعال حرائق في أحراج جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو
أكدت وسائل إعلام روسية أن الحرائق لا تزال مندلعة في أحراج عدد من البلدات في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفها الليلة الماضية.

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وقالت روسيا اليوم: إن الحرائق والنيران لا زالت مندلعة بالاحراج في بلدات الريحان وعرمتى وبكاسين وعاراي جنوب لبنان من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة أمس.

 حريق كبير في إقليم الخروب في الشوف

وفي سياق آخر، شب حريق كبير في إقليم الخروب في الشوف، وقد أتى على مساحات حرجية واسعة.

ويصعب على الدفاع المدني إخماده، بسبب نقص في الأدوات المحتاجة وسرعة الرياح تساعد في انتشار رقعة الحريق. 

ويناشد الدفاع المدني أهالي البلدة والفرق الأخرى المساعدة.

الحرائق القصف الاسرائيلي جنوب لبنان لبنان

