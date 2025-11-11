الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نعيم قاسم: جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وعليه الانسحاب من لبنان

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو
18 حجم الخط

قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الثلاثاء: إن اتفاق وقف النار هو حصرا لجنوب الليطاني، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى ولا خطر على المستوطنات الشمالية.

نعيم قاسم: على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: عام 1982 دخلت إسرائيل زاعمة أنها تريد طرد الفصائل الفلسطينية ولكنها بقيت محتلة حتى عام 2000، وبعدها أطلقت إسرائيل ما سُمي "جيش لبنان الحر" وبعدها غيروا اسمه ليصبح "جيش لبنان الجنوبي" في محاولة للقول إن المشكلة داخلية في لبنان وليس لها علاقة.


وتابع: إسرائيل خرجت صاغرة في عام 2000 بسبب ضربات المقاومة وبفضل الشهداء وقيل لنا "العين لا تقاوم مخرزا" وكنا نقول: إسرائيل محتلة ويجب مقاومتها. 
 

 جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

واستطرد: المجاهدون يملكون قوة الإيمان والإرادة وهذه هي القوة الأساسية التي تجعل السلاح والصيحات تأثيرا غير عاديا وإسرائيل لم تخرج من لبنان بالمفاوضات ولا بالسياسة بل خرجت من دون قيد أو شرط بفعل المقاومة.

وأكد قاسم: أنه منذ عام 2000 إلى عام 2023 كان هناك ردع بسبب المقاومة وبسبب المعادلة الذهبية ومنعنا "إسرائيل" من مشروعها التوسعي، وقدمنا في معركة "أولي البأس" (وهي اسم يطلق على الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2024) تضحيات كبيرة ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها.

 

وأوضح قاسم: حصل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 وفيه انسحاب العدو من جنوب نهر الليطاني وانتشار للجيش وبالنسبة لنا في الاتفاق ثمن مقبول لنا وهو انتشار الجيش وهم أهلنا وأبناء وطننا والمقاومة تحملت المسؤولية 42 سنة وقالت الحكومة إنها ستتحمل المسؤولية هذه المرة ونحن فتحنا لها الطريق ونحن نؤيد أيا كان يريد الدفاع عن هذا الوطن.
 

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار لأن لبنان يستعيد سيادته ومرت سنة والعدو يمارس خروقاته واستهدافاته ولم يرد عليه ليقول إن لبنان لا يلتزم بالاتفاق ولأن العدو يريد أن يتدخل في مستقبل لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله اللبناني إسرائيل نعيم قاسم لبنان جيش لبنان

مواد متعلقة

من بينها تردد إسرائيل في الانسحاب، عقبات تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

نعيم قاسم: خطة ترامب بشأن غزة مليئة بالألغاز والأخطار

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads