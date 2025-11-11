نعيم قاسم: جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وعليه الانسحاب من لبنان

18 حجم الخط

قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الثلاثاء: إن اتفاق وقف النار هو حصرا لجنوب الليطاني، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى ولا خطر على المستوطنات الشمالية.

نعيم قاسم: على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: عام 1982 دخلت إسرائيل زاعمة أنها تريد طرد الفصائل الفلسطينية ولكنها بقيت محتلة حتى عام 2000، وبعدها أطلقت إسرائيل ما سُمي "جيش لبنان الحر" وبعدها غيروا اسمه ليصبح "جيش لبنان الجنوبي" في محاولة للقول إن المشكلة داخلية في لبنان وليس لها علاقة.



وتابع: إسرائيل خرجت صاغرة في عام 2000 بسبب ضربات المقاومة وبفضل الشهداء وقيل لنا "العين لا تقاوم مخرزا" وكنا نقول: إسرائيل محتلة ويجب مقاومتها.



جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

واستطرد: المجاهدون يملكون قوة الإيمان والإرادة وهذه هي القوة الأساسية التي تجعل السلاح والصيحات تأثيرا غير عاديا وإسرائيل لم تخرج من لبنان بالمفاوضات ولا بالسياسة بل خرجت من دون قيد أو شرط بفعل المقاومة.

وأكد قاسم: أنه منذ عام 2000 إلى عام 2023 كان هناك ردع بسبب المقاومة وبسبب المعادلة الذهبية ومنعنا "إسرائيل" من مشروعها التوسعي، وقدمنا في معركة "أولي البأس" (وهي اسم يطلق على الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2024) تضحيات كبيرة ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها.

وأوضح قاسم: حصل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 وفيه انسحاب العدو من جنوب نهر الليطاني وانتشار للجيش وبالنسبة لنا في الاتفاق ثمن مقبول لنا وهو انتشار الجيش وهم أهلنا وأبناء وطننا والمقاومة تحملت المسؤولية 42 سنة وقالت الحكومة إنها ستتحمل المسؤولية هذه المرة ونحن فتحنا لها الطريق ونحن نؤيد أيا كان يريد الدفاع عن هذا الوطن.



وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار لأن لبنان يستعيد سيادته ومرت سنة والعدو يمارس خروقاته واستهدافاته ولم يرد عليه ليقول إن لبنان لا يلتزم بالاتفاق ولأن العدو يريد أن يتدخل في مستقبل لبنان.

