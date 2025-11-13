سلاح الجو الإسرائيلى ينفذ سلسلة تغييرات وتدريبات على الحدود مع لبنان

18 حجم الخط

نفذ السلاح الجوي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة تغييرات وتدريبات على الحدود مع لبنان.

تطوير قدرات المروحيات ومفاهيم جديدة لحماية الحدود

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أن تلك التغييرات شملت تطوير قدرات المروحيات، وتموضعا لإسناد القوات البرية من أجل "سيناريوهات متعددة"، مضيفة أن وحدة الحدود والمشاركة أعدت مفهوما جديدا لحماية الحدود، بعد تقييم الفشل في صد هجوم 7 أكتوبر 2023.

تحليق كثيف ولافت للطيران المسيّر الإسرائيلي

وفي سياق آخر، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه شاطئ الناقورة جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجرًا على منطقة الخانوق في بلدة عيترون ملقيا صاروخين جو -أرض في محيط التفجير الذي حدث منذ يومين، وبعد أقل من نصف ساعة أغار الطيران الحربي المعادي على الأطراف الغربية لبلدة طرفلسيه، وجدد غاراته على دفعتين مستهدفا المنطقة نفسها.

وسجل تحليق كثيف ولافت للطيران المسيّر الإسرائيلي طوال الليلة الماضية في أجواء النبطية وبلداتها وعلى علو منخفض.

