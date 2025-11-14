التعليم العالي: دعم البحوث التطبيقية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى الدور المهم للمعاهد والمراكز البحثية في تقديم حلول علمية قابلة للتطبيق الصناعي تعزز جهود التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور طارق شاذلي القائم بعمل مدير معهد بحوث البترول، نظم المعهد ورشة عمل لعرض مخرجات المشروع البحثي الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعنوان إنتاج الوقود النظيف المستدام وتصميم وتنفيذ جهاز تتبّع وتحليل غازات العادم لتحقيق السباق المناخي نحو انبعاثات صفرية، وذلك برئاسة الدكتورة نور شفيق الجندي أستاذ علوم البيئة بالمعهد ورئيس المشروع، تحت شعار: فكر بمسؤولية بيئية… اعمل بمسؤولية بيئية.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من العلماء والباحثين وممثلي الصناعة والجهات البيئية، حيث تم استعراض الجهود البحثية التي ترتكز على تحويل المخلفات الزراعية مثل قش الأرز إلى وقود نظيف وإنزيمات ومواد نانوية صديقة للبيئة ضمن منظومة إنتاج متكاملة خالية من النفايات تدعم مفهوم الاقتصاد الدائري.

كما تضمن المشروع تصميم وتنفيذ جهاز مصري متكامل لتتبّع وتحليل غازات العادم باستخدام تقنيات استشعار متقدمة، بما يمكّن من رصد الانبعاثات الملوثة محليًا بجودة تضاهي الأجهزة العالمية.

وتناولت الجلسات العلمية استعراض تقنيات إنتاج الوقود الحيوي بأنواعه من المخلفات الزراعية عبر عملية اقتصادية منخفضة البصمة البيئية، إلى جانب توليف محفزات نانوية خضراء لتحسين عمليات إزالة الكبريت من الوقود البترولي بطرق صديقة للبيئة، فضلًا عن تقييم كفاءة الاحتراق في محركات الديزل باستخدام أنواع مختلفة من الوقود النظيف المنتج، ودراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية لضمان استدامة تطبيق مخرجات المشروع على نطاق صناعي.

وفي ختام فعاليات الورشة، أكدت التوصيات أهمية توطين التكنولوجيا المحلية لإنتاج الوقود الحيوي والحفازات النانوية وأجهزة قياس الانبعاثات، ودعم نقل مخرجات المشروع إلى مستويات التطبيق الصناعي، بما يسهم في تعزيز جهود مصر للحد من التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء ودعم الاقتصاد الدائري.

وقام الدكتور طارق شاذلي بتكريم الفريق البحثي تقديرًا لما قدمه من مخرجات علمية تطبيقية تدعم الصناعة الوطنية.

