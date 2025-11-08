السبت 08 نوفمبر 2025
عاطل متهم بحيازة حشيش في مطار القاهرة: "بشربه مش بتاجر فيه"

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل متهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بمطار القاهرة إلى محكمة الجنايات. 

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم م.م إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

وأضاف أمر الإحالة أنه وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات سرية تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة أثناء عودته على متن رحلة قادمة من إحدى الدول العربية، وعلى الفور تم إعداد كمين أمني وبتفتيش حقائب المتهم عثر بحوزته على 3 سجائر إلكترونية وأكياس صغيرة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى أداة بها آثار من ذات المادة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات. 

الجريدة الرسمية