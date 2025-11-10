الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تشن حملات للوقاية من مرض السعار

حملات للوقاية من
حملات للوقاية من مرض السعار بكفرالشيخ، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ،  تنفيذ حملاتها الميدانية للقضاء على مرض السعار، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحقيق المبادرة الوطنية "مصر خالية من مرض السعار 2030". 

جاءت الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراف مباشر من الدكتور إيهاب شكري وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقامت إدارة الطب البيطري بفوه، بقيادة الدكتور عصام منيسي مدير الإدارة، بتشكيل لجنة ميدانية لتنفيذ حملة تحصين الكلاب الحرة في نطاق المدينة وضواحيها.

وضمت اللجنة كلا من: الدكتور أحمد زين رئيس قسم الصحة العامة بالإدارة، والدكتور محمد أبو السعد مدير وحدة فوه البيطرية، وسعيد حماد ممثل الإدارة الصحية، وصلاح غانم مسئول البيئة بمجلس المدينة، حيث نفذت اللجنة الحملة بالتنسيق بين الجهات المختلفة في منظومة متكاملة للسيطرة على المرض ومنع انتقاله.

أكد الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، أن الهدف من الحملة هو تعزيز الحماية المجتمعية ضد مرض السعار باعتباره من الأمراض المشتركة الخطيرة التي تهدد الإنسان والحيوان، مشددًا على أهمية تكثيف الندوات الإرشادية لرفع الوعي بخطورة المرض وطرق الوقاية منه.

كما دعا وكيل الوزارة، الأهالي إلى ضرورة ترخيص الكلاب المملوكة للأفراد والتأكد من تحصينها بصفة دورية، مع استمرار تنفيذ حملات التحصين الميدانية كإجراء وقائي أساسي في خطة الدولة للسيطرة على المرض والقضاء عليه بشكل نهائي بحلول عام 2030.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الطب البيطرى استصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الزراعة واستصلاح الاراضي حملة تحصين الكلاب علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي

مواد متعلقة

غدا، جامعة المنصورة تنظم المؤتمر الدولي الـ 13 لكلية الطب البيطري

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية