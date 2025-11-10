مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تشن حملات للوقاية من مرض السعار

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملاتها الميدانية للقضاء على مرض السعار، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحقيق المبادرة الوطنية "مصر خالية من مرض السعار 2030".

جاءت الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراف مباشر من الدكتور إيهاب شكري وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقامت إدارة الطب البيطري بفوه، بقيادة الدكتور عصام منيسي مدير الإدارة، بتشكيل لجنة ميدانية لتنفيذ حملة تحصين الكلاب الحرة في نطاق المدينة وضواحيها.

وضمت اللجنة كلا من: الدكتور أحمد زين رئيس قسم الصحة العامة بالإدارة، والدكتور محمد أبو السعد مدير وحدة فوه البيطرية، وسعيد حماد ممثل الإدارة الصحية، وصلاح غانم مسئول البيئة بمجلس المدينة، حيث نفذت اللجنة الحملة بالتنسيق بين الجهات المختلفة في منظومة متكاملة للسيطرة على المرض ومنع انتقاله.

أكد الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، أن الهدف من الحملة هو تعزيز الحماية المجتمعية ضد مرض السعار باعتباره من الأمراض المشتركة الخطيرة التي تهدد الإنسان والحيوان، مشددًا على أهمية تكثيف الندوات الإرشادية لرفع الوعي بخطورة المرض وطرق الوقاية منه.

كما دعا وكيل الوزارة، الأهالي إلى ضرورة ترخيص الكلاب المملوكة للأفراد والتأكد من تحصينها بصفة دورية، مع استمرار تنفيذ حملات التحصين الميدانية كإجراء وقائي أساسي في خطة الدولة للسيطرة على المرض والقضاء عليه بشكل نهائي بحلول عام 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.