تحصين 40 ألف رأس ماشية بالفيوم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر يونيو الماضي، من تقرير الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

توقيع الكشف الطبي على الماشية

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 2434 كيلو جرام من اللحوم، و8670 كيلو جرام من الدواجن، بينما وقعت إدارة الرعاية والعلاج الكشف الطبي البيطري على 3429 حيوانًا، كما أمنت إدارة الخدمات علي 2136 حيوانًا، ورقمت 3476 حيوانًا، واستخرجت 5942 بطاقة حيوان.

تحصين الماشية

واضاف، أن إدارة الطب الوقائي حصنت 24208 حيوانًا، منها 12104 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ومثلها ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 15780 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 3660 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد جدري الضأن، و3150 ضد مرض حمى الثلاث أيام، كما تم التلقيح الصناعي الي 3133 رأس أبقار، وتلقيح 204 رأس جاموس، بأفضل وأجود السلالات لتحسين وزيادة إنتاجيتها.

تحصين الطيور

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة الدواجن عالجت 3429 طائرًا، وحصنت 228875 طائرًا أخرى، أما إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، فقد نظمت 199 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من التحفظ علي 324,5 كيلوجرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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