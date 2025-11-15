جامعة دمنهور تعقد ندوة للتوعية بخطورة الإدمان بكليتي الهندسة والتربية (صور)

18 حجم الخط

واصلت جامعة دمنهور بالتعاون مع صندوق علاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ندواتها التثقيفية للتوعية بخطورة الإدمان والتعاطي، حيث عقدت فعاليات الندوة التوعوية بعنوان "خطورة الإدمان ومخدر GHB المغيب للوعي" اليوم بكلية التربية للطفولة المبكرة، في خطوة نوعية نحو تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان وأنه آفة تهدد شبابنا، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان والمخدرات وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور.

ندوة حول خطورة الإدمان بالبحيرة، فيتو

ندوة حول خطورة الإدمان بالبحيرة، فيتو

جاءت الندوة بإشراف الدكتور مصطفى حمزة، القائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور حسام سمير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة غادة الديب، رئيس وحدة التطوع بفرع الصندوق بالبحيرة وعدد من طالبات الكلية.

خلال الندوة، أكد الدكتور حسام سمير حرص كلية التربية للطفولة المبكرة، على المشاركة في الفعاليات التوعوية والثقافية بالتعاون مع مؤسسات الدولة تنفيذا لرؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة، ومن بينها التوعية بخطورة الإدمان وآثاره السلبية، مشيدا بجهود صندوق علاج الإدمان والتعاطي ودور الجامعة وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كمنارة للوعي وليس للعلم فقط.

التوعية بمخاطر مخدر الـGHB الذي يسبب الوفاة

وأوضحت الدكتورة غادة الديب، في كلمتها أن الإدمان خطر خفي يهدد شبابنا لا يُرى بالعين، ولا يُشتم له رائحة، لكنه قادر على تدمير حياة إنسان في لحظة وهو مخدر الـGHB، مشيرة إلى أن هذا المخدر مادة سائلة عديمة اللون والطعم والرائحة، تُستخدم أحيانًا في الحفلات أو الأماكن العامة دون وعي أو قصد، يُفقد الإنسان وعيه تمامًا خلال دقائق، لافتة إلى أن تناول جرعة صغيرة جدًا قد تُسبب غيبوبة، أو توقفًا في التنفس، وقد تصل إلى الوفاة.

وبينت أن الأخطر من ذلك أنه قد يُخلط بالمشروبات دون أن يشعر الشخص، فيتحول اللهو إلى مأساة، وحثت الطالبات على أن يكونوا سفراء للتوعية داخل جامعتهن، صوتًا واحدًا ضد الإدمان.

فيما عقدت كلية الهندسة بإشراف الدكتور محمد خيرت، عميد الكلية، والدكتور عماد الحوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمواد المخدرة، بحضور الدكتورة غادة الديب، والدكتورة هالة صنيدق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من الطلاب والطالبات.

ندوة حول خطورة الإدمان بالبحيرة، فيتو

نشر الوعي بين الطلاب وورش عمل حول مخاطر الإدمان

تضمنت فعاليات البرنامج التوعوي وورش عمل تناولت مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع، وأهمية دور الشباب في نشر الوعي بين أقرانهم، كما تم التعريف بخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) الذي يقدم الدعم والاستشارات بسرية تامة، وشهدت تفاعل إيجابي ومشاركة طلابية متميزة.

جدير بالذكر أن تلك الندوات جاءت ضمن سلسلة فعاليات البرنامج التثقيفي والتوعوي الذى تنظمه جامعة دمنهور من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال شهر نوفمبر 2025 ضمن مبادرة "جامعة خالية من الإدمان" لجعل الجامعة منارة تُضيء العقول وتحمي الأرواح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.