جامعة دمنهور تستقبل وفدا عُمانيا لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي (صور)

استقبل الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس بن نهية التعليمية بسلطنة عمان، بشار مبخوت، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفي إطار جهود الجامعة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق التبادل المعرفي، وسط سعي مشترك لتعزيز التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين"مصر وعمان".

وأكد شعلة عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى حرص جامعة دمنهور على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العمانية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، بما يعزز التبادل بين البلدين.

وأضافت الدكتورة منال مصطفى، أن العلاقات الثقافية تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستدامة والتطور الفكري والإبداعي، لافتة إلى أن الفن والثقافة يلعبان دورًا محوريًا في توطيد العلاقات بين الشعوب، فضلًا عن دعم دور الجامعة في التنوير وإثراء الحراك الثقافي.

من جانبه، أعرب الأستاذ بشار مبخوت، عن سعادته البالغة بزيارة جامعة دمنهور، مؤكدا اعتزازه بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، وحرصها الدائم على دعم الأنشطة الفكرية والثقافية، مشيرًا إلى أن التعاون العماني مع جامعة دمنهور يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والمعرفي، مؤكدًا أن الاستفادة من خبرات الجامعة ستسهم في إثراء المشهد الثقافي العماني.

خلال اللقاء ناقش الطرفان امكانية بحث سبل التعاون وعقد بروتوكول تعاون لعقد دورات تدريبية للسادة المدرسين العمانيين والطلاب وأولياء الأمور، والاستعانة بخريجي كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور في كافة التخصصات للتدريس بمدارس نهية، فضلا عن عقد دورات تدريبية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات الإداريين بجامعة دمنهور، واستقبال جامعة دمنهور لخريجي مدارس بن نهية عقب استكمال مراحل الدراسة كطلاب وافدين للدراسة بكليات جامعة دمنهور.

وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد جولة تفقدية أشاد خلالها بالخدمات المقدمة بكليتي التربية، والتربية للطفولة المبكرة، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع جامعة دمنهور باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، موجهين الدعوة لزيارة مجموعة مدارس بن نهية بسلطنة عمان.

