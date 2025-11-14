بتكلفة 12,5 مليون جنيه، تركيب بلاط إنترلوك بعدد من شوارع البحيرة

18 حجم الخط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة برئاسة مراد مسعود، بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع محمود أبو شلوع والبوسطة القديمة بتكلفة ٩ ملايين جنيه، وتسوية طريق المقابر بطول ٣٥٠ مترًا، بتكلفة إجمالية ٣.٥ مليون جنيه،وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.



محافظ البحيرة: نسعى لتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع الدولة نحو التنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ ومتابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتطوير وفق معايير فنية وهندسية دقيقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.





محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات لتحقيق أعلى معدلات الجودة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، ومراجعة نسب التنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والإنجاز في المواعيد المحددة، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

