توصيات ورشة عمل "شعاع نور" ضمن مبادرة تمكين بجامعة دمنهور

18 حجم الخط

واصل مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمنهور مشاركته في المبادرة الرئاسية تمكين، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الحميد السيد، المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة.

وعقدت فعاليات ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس اليوم بالتعاون مع كلية الآداب بإشراف الدكتورة سماح الصاوي، وذلك في إطار جهود جامعة دمنهور لتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب.





ندوة توعوية بجامعة دمنهور، فيتو

ندوة توعوية بجامعة دمنهور، فيتو





وأكد رئيس جامعة دمنهور حرص الجامعة على الالتزام برؤية الدولة في تمكين الإنسان المصري، ولا سيما فئة ذوي الهمم لما لديهم من قدرات متميزة أثبتوا من خلالها تميزهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة "تمكين" تجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع شامل وعادل، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على خلق بيئة أكثر شمولًا ووعيا بواجبات وحقوق الطلاب ذوى الإعاقة، بما يضمن لهم بيئة تعليمية دامجة وداعمة ومُجهزة تتيح لهم استغلال أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم من أجل الاستمرار في عطائهم.

فيما أوضح الدكتور عبد الحميد السيد، أن ورشة العمل هدفت إلى التعريف بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وكيفية إتاحة المناهج الدراسية لهم، عبر تبني أدوات وأساليب تدريس حديثة مدعومة بالتكنولوجيا التعليمية، وكذا عرض المشكلات التي قد تواجههم في التعليم، واستعراض آليات حل تلك المشكلات.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات لتعزيز دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في العملية التعليمية، منها ضرورة تكييف المناهج الدراسية لتتناسب مع قدرات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، مع الحفاظ على المخرجات التعليمية الأساسية واعتماد طرق تدريس تفاعلية متعددة الحواس تسهم في تنمية الفهم والاستيعاب لدى هذه الفئات.

وتمنت التوصيات أيضا تطبيق التقويم المستمر والتكويني مراعاة للفروق الفردية بينهم، وعدم الاقتصار على الاختبارات التقليدية وتوفير المقررات الدراسية بصيغ متنوعة بالتعاون مع مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة على أن تكون "مطبوعة بطريقة برايل، ونسخ إلكترونية ناطقة على المنصة التعليمية بالكلية"، لتيسير وصول المحتوى العلمي لذوي الإعاقة البصرية ووضع آلية لوضع الاختبارات المناسبة لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة.



ندوة توعوية بجامعة دمنهور، فيتو

وايضًا تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في كيفية إتاحة المادة الدراسية بشكل يناسب الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والتواصل الفعّال مع الطلاب ذوي الإعاقة وضرورة المرونة في أساليب عرض المحتوى واستخدام التقنيات المساندة في التعليم وتعزيز ثقافة الدعم الإيجابي والاحترام المتبادل داخل القاعة الدراسية، وتجنب الممارسات التي تسبب الإحراج أو التمييز واستخدام وسائل التقنية المساعدة كبرامج تحويل النص إلى صوت، والوسائط التعليمية المخصصة لذوي الإعاقة البصرية.



جدير بالذكر أن ورشة عمل "شعاع نور" تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي بدأت منذ الأسبوع الأخير من أكتوبر، وتستمر أيام الخميس طوال شهر نوفمبر 2025، لتعزيز التفاعل المجتمعي وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، على أن تختتم فعاليات المبادرة في الرابع من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.