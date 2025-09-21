رئيس جامعة دمنهور يستقبل لجنة الأعلى للجامعات الأهلية لمتابعة جاهزية الجامعة

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والمكلف بتسيير أعمال جامعة دمنهور الأهلية، لجنة فنية من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وذلك لتقييم جاهزية جامعة دمنهور الأهلية استعدادا لانطلاق الدراسة بها اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2025-2026.





ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات حيث تكونت من الدكتور إبراهيم سليم، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة مدينة السادات، والدكتورة رانيا شمعة، عميد كلية التجارة، جامعة السويس، والدكتور جمال العمراوي، أستاذ بكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد أحمد مردان، عضو الكلية الفنية العسكرية.





من جانبه رحب رئيس جامعة دمنهور، بأعضاء اللجنة الكرام، متمنيا ان تمثل جامعة دمنهور الأهلية إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدا حرص جامعة دمنهور الأهلية على تقديم خدمات علمية وبحثية متميزة تساهم في تخريج كوادر شبابية ذو كفاءة وخبرة معرفيًا وعلميًا ومهنيًا، للقيام بدور فعال في تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه المستدامة، مستعرضا الإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية التي وفرتها جامعة دمنهور الأهلية، والمقومات البشرية والأكاديمية، وكليات وبرامج جامعة دمنهور الأهلية في أولى مراحلها والتي صممت لتلبية تطلعات المجتمع المحلي والإقليمي.





وأوضح ترابيس أن كليات وبرامج جامعة دمنهور الأهلية تشمل: الصيدلة" فارم دي كلينيكال"، الطب البيطري، التمريض، الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الأمن السيبراني والأدلة الجنائية"، "الحوسبة وصناعة البرمجيات، التحاليل البيولوجية والكيميائية التطبيقية"، نظم معلومات الأعمال، والمحاسبة والتمويل.





خلال الزيارة، أجرت اللجنة جولة تفقدية لجامعة دمنهور الأهلية، شملت الكليات، وقاعات التدريس، والمعامل، والبنية التحتية والخدمات الطلابية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2025-2026، بما يواكب متطلبات العملية التعليمية الحديثة، كما ناقشت اللجنة خطط القبول المقترحة وأعداد الطلاب المتوقع قبولهم سنويا في مختلف التخصصات، بما يتناسب مع امكانيات الجامعة وقدرتها الاستيعابية.





من جانبها أشادت اللجنة بما لمسته من جاهزية جامعة دمنهور الأهلية لاستقبال الطلاب لبدء الدراسة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في تجهيز البنية التحتية، وكذا المقومات المادية والبشرية التي تصب في خدمة العملية التعليمية بالجامعة، بما يعكس التزام إدارة الجامعة لتحقيق معايير الجودة لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

هذا وقد وجه رئيس جامعة دمنهور خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمها الكبير للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في مصر، كما يتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، واللجنة الموقرة التي قامت بزيارة الجامعة وتقييم برامجها ومقرراتها، لما قدموه من جهد ودعم.





جاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس جامعة دمنهور الأهلية للشؤون الأكاديمية، الدكتور جمال عمران، مدير برامج الصيدلة، الدكتور راضي السيد، مدير برامج كلية الأعمال، الدكتور شريف زكريا، مدير برامج الطب البيطري، الدكتورة نعمات إسماعيل، مدير برامج كلية تمريض، الدكتورة هند حسين، مدير برامج كلية علوم، الدكتور أحمد صالح، مدير برامج كلية حاسبات ومعلومات، الأستاذ خليل موسى، أمين الجامعة الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

