الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البحيرة تعلن انتشار فرق ميدانية لمواجهة مياه الأمطار وضمان السيولة المرورية

جهود مكثفة بالبحيرة
جهود مكثفة بالبحيرة لمواجهة الأمطار، فيتو
18 حجم الخط

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن، والتعامل السريع مع الأمطار لمنع أي تجمعات مائية قد تتسبب في مشكلات مرورية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس، وفور تعرض محافظة البحيرة لموجة من الأمطار المتوسطة والغزيرة.

محافظ البحيرة: ضرورة العمل على مدار الساعة استعدادا لموسم الشتاء 

وأكدت عازر على الانعقاد المستمر لوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لموسم الشتاء.

1500 معدة وفريق عمل مدعمين بماكينات الشفط منتشرة بجميع مراكز محافظة البحيرة 

 هذا وقد شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة انتشارًا واسعًا للفرق الميدانية من الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية.
 

وكذا المعدات التي تم تجهيزها مسبقا ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، وتضم ١٥٠٠ معدة وفريق عمل مدعمين بماكينات الشفط والسيارات المجهزة ووحدات الحماية المدنية للتدخل السريع، بما يضمن مواجهة أي طارئ بكفاءة والتعامل الفوري مع كميات المياه المتساقطة لضمان سلامة المواطنين.

 

ضرورة المراجعة الدورية لجميع صفايات الأمطار بالشوارع والميادين 

وشددت محافظ البحيرة  على أهمية المراجعة الدورية والمستمرة لجميع صفايات الأمطار بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على العمل بكفاءة عالية، بما يضمن سرعة تصريف المياه أولًا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة الطقس البحيرة سقوط الأمطار بالبحيرة تقلبات جوية بالبحيرة محافظ البحيرة

مواد متعلقة

بتكلفة 12,5 مليون جنيه، تركيب بلاط إنترلوك بعدد من شوارع البحيرة

بعد تدفق السحب الرعدية بقوة، تحذير ونصائح عاجلة من محافظة البحيرة للمواطنين والمزارعين

محافظ البحيرة تتفقد عددا من المشروعات الخدمية بقرية زاوية صقر (صور)

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان تتقدم على مصر بهدفين في الشوط الأول

كأس العالم للناشئين، تأهل فرنسا ومالي لدور الـ 16

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يفوز على الجزائر 3-2 وديا

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية