البحيرة تعلن انتشار فرق ميدانية لمواجهة مياه الأمطار وضمان السيولة المرورية

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن، والتعامل السريع مع الأمطار لمنع أي تجمعات مائية قد تتسبب في مشكلات مرورية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس، وفور تعرض محافظة البحيرة لموجة من الأمطار المتوسطة والغزيرة.

محافظ البحيرة: ضرورة العمل على مدار الساعة استعدادا لموسم الشتاء

وأكدت عازر على الانعقاد المستمر لوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لموسم الشتاء.

1500 معدة وفريق عمل مدعمين بماكينات الشفط منتشرة بجميع مراكز محافظة البحيرة

هذا وقد شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة انتشارًا واسعًا للفرق الميدانية من الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية.



وكذا المعدات التي تم تجهيزها مسبقا ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، وتضم ١٥٠٠ معدة وفريق عمل مدعمين بماكينات الشفط والسيارات المجهزة ووحدات الحماية المدنية للتدخل السريع، بما يضمن مواجهة أي طارئ بكفاءة والتعامل الفوري مع كميات المياه المتساقطة لضمان سلامة المواطنين.

ضرورة المراجعة الدورية لجميع صفايات الأمطار بالشوارع والميادين

وشددت محافظ البحيرة على أهمية المراجعة الدورية والمستمرة لجميع صفايات الأمطار بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على العمل بكفاءة عالية، بما يضمن سرعة تصريف المياه أولًا بأول.

