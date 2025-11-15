السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

فحص 908 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية بالشرقية

فحص ٩٠٨ سيارة للتأكد
فحص ٩٠٨ سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البيئية
أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، أن الفرع الإقليمي قام بتنفيذ ١٥ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى.

تعليمات عاجلة من محافظ الشرقية لتأمين اللجان الانتخابية وحماية الناخبين

التأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن فحص ٤٩٩  سيارة تعمل بالبنزين وفحص ٤٠٩  سيارة تعمل بالسولار بإجمالى ٩٠٨ سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

الفحص المفاجئ للسيارات 

وبين أن الفحص المفاجئ أسفر عن ضبط ٣٢ سيارة تعمل بالبنزين و٢٩ سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في  قانون البيئة وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بتحرير محاضر مخالفة بيئية لهم.

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالقانون وتحسين جودة الهواء حفاظًا على بيئة نظيفة وصحة المواطنين.

محافظ الشرقية يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع

التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية 

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية والإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات لفحص عوادم السيارات والتأكد من مدى التزام أصحابها بالحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري.

الجريدة الرسمية