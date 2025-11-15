فحص 908 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية بالشرقية

18 حجم الخط

أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، أن الفرع الإقليمي قام بتنفيذ ١٥ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى.

التأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن فحص ٤٩٩ سيارة تعمل بالبنزين وفحص ٤٠٩ سيارة تعمل بالسولار بإجمالى ٩٠٨ سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

الفحص المفاجئ للسيارات

وبين أن الفحص المفاجئ أسفر عن ضبط ٣٢ سيارة تعمل بالبنزين و٢٩ سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بتحرير محاضر مخالفة بيئية لهم.

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالقانون وتحسين جودة الهواء حفاظًا على بيئة نظيفة وصحة المواطنين.

التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية والإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات لفحص عوادم السيارات والتأكد من مدى التزام أصحابها بالحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.