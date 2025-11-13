كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، Dr Konstantinos Kalliris، مدير شراكات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إسيكس البريطانية، في زيارة تمهيدية تهدف إلى بناء جسور تعاون أكاديمي وثقافي بين الكليتين.

بدأ اللقاء بلحظة ودية للتعارف وتبادل الأفكار، حيث استعرض الطرفان البعد التاريخي لكل جامعة، إذ تأسست جامعة إسيكس البريطانية عام 1963، بينما أنشئت جامعة عين شمس عام 1950، وتعرف كل منهما على أقسام الكليات المختلفة وأنشطتها العلمية وطرق التدريس المتبعة، في جو يعكس روح التفاهم والرغبة المشتركة في التعلم وتبادل الخبرات.

وشهد اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس بالحضور الفعلي أو عبر منصات التعلم الإلكتروني، وتوسيع أطر البحث العلمي المشترك، وإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، ويقوي أواصر التواصل الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نادية حشيش - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والتي ستتولى التنسيق والتواصل بين الجامعتين عبر البريد الإلكتروني لضمان استمرار الحوار الأكاديمي وتبادل الخبرات.

وفي تصريحها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة حنان كامل: “نسعى دائمًا في كلية الآداب إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع الجامعات الدولية، لنمكن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس من تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات”.

وفي ختام الزيارة، قامت العميدة بتسليم ضيف الكلية درعًا تذكاريًا، وسط جو من الود والاحترام المتبادل والتقدير الحقيقي للجهود الأكاديمية، وتم التقاط صور تذكارية لتوثيق هذه الخطوة الهامة نحو توطيد شراكات ثقافية وأكاديمية دولية.

