كنز ماسبيرو المجهول (2)

في المقال السابق استعرضت بعضًا من البرامج الإذاعية المحفورة في ذاكراتنا، ووجداننا، واستقينا منها ثقافاتنا، وعددًا من الأسماء التي كانت بمثابة أعلام ورموز في مجال الإعلام الإذاعي آنذاك، في فترتي الستينيات والسبعينيات.

وقبل أيام عثرت على كنز كنت أجهله.. هو قناة على يوتيوب اسمها “الإذاعة المصرية”. تضم القناة كثيرًا من البرامج والمسلسلات والتمثيليات والسهرات الإذاعية.. منها على سبيل المثال لا الحصر؛ ألف ليلة وليلة، حيث تستمع إلى أصوات لا مثيل لها، مثل عبد الرحيم الزرقاني، وزوز نبيل.. وقصص جميلة كتبها المبدع طاهر أبو فاشا، واستمرت لسنوات طويلة.

وهناك برنامج “كلمتين وبس” للراحل الرائع فؤاد المهندس، وكان ينتقد ظواهر اجتماعية سيئة، ويطرح البدائل. وبرنامج همسة عتاب، بطولة الفنان رأفت فهيم، ولا يعلم الكثيرون أنه عُيِّن وزير للقوى العاملة لمدة 24 ساعة، لأن حب الفن غلبه، فقدم استقالته، كأسرع استقالة في تاريخ مصر؛ ليتفرغ للفن!

وبرنامج “غنوة وحدوتة” الذي كانت تقدمه الجميلة فضيلة توفيق. وبرنامج “على الناصية” لآمال فهمي.. و“قال الفيلسوف” الذي يذاع منذ عام 1975 وحتى اليوم، وهو منذ بدايته بطولة شخصيتين رئيسيتين هما: سميرة عبد العزيز، وسعد الغزاوي، ومن إخراج إسلام فارس، ليكون بذلك أقدم برنامج مستمر يذاع بالإذاعات العربية حتى اليوم.

أما أغرب القضايا فكان من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ: عبده دياب، وتأليف عايدة حسن إسماعيل، ونبغت فيه أصوات ممثلين عظام، مثل: محمود عزمي، بدر نوفل، أمينة رزق، إنعام سالوسة، زوزو نبيل، سميحة أيوب، وغيرهم.

وبرنامج “أحسن القصص”، وكان من إعداد محمد علي ماهر، وإخراج: يوسف الحطاب، والموسيقى لعبد العزيز محمد. أما إذاعة القرآن الكريم فمن أشهر برامجها؛ اقرؤوا القرآن، الذي يركز على تعليم تلاوة القرآن بشكل صحيح..

وبرامج من دوحة الدعاء الذي يقدم الأدعية، وقطوف من حدائق الإيمان وفقه المرأة الذي كان من تقديم الإذاعية المرموقة هاجر سعد الدين وتتناول فيه موضوعات شائقة تهم المرأة.

كامل البوهي، اسم علم كبير، بفضل أفكاره وجهوده، كأول مدير لإذاعة القرآن الكريم، تطورت لتؤدي دورها على أكمل وجه، وتأتى ثمار جهوده، ونجح في جذب أكبر عدد من المشايخ الكبار فى القراءات وعلماء الدين، وسجل القرآن المرتل بأصوات الأفذاذ.

وهل ننسى القدير فهمي عمر، أطال الله في عمره، والذي كانت تعليقاته على مباريات كرة القدم بمثابة تريند تلك الأيام، بلهجته الصعيدية، وعباراته المميزة، وأوصافه اللاذعة؟!

وفاروق شوشة، ابن قرية الشعراء بدمياط، الذي دون اسمه بأحرف من نور في سجل شعراء العربية، وبه اكتست القصيدة ثوبًا إبداعيًّا لم تعرفه من قبل، ذلك الشاعر الذي تخرج في كلية دار العلوم في خمسينيات القرن العشرين، وثار على القصيدة الكلاسيكية القديمة التي درسها، لينقلها إلى آفاق شعرية رحبة تتسم بالحداثة عبر شعر التفعيلة، وكان أحد اسباب عشقنا لـ “لغتنا الجميلة”.

وصفية المهندس، أم الإذاعيين، وأول رئيسة للإذاعة المصرية. أما عن إذاعة الشرق الأوسط فحدث ولا حرج، ولا يكاد يتسع المقام لعرض إذاعييها ورموزها وبرامجهم الرائعة، ذات الطابع الخفيف.

ونستكمل في مقال قادم بإذن الله تعالى.

