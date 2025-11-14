بعد طرده أمام أيرلندا، هل يُحرم رونالدو من أول مباراة في كأس العالم حال تأهل البرتغال؟

18 حجم الخط

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء مباشرة خلال خسارة منتخب البرتغال أمام أيرلندا 2-0، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتلقى القائد البرتغالي البطاقة الحمراء في الدقيقة 61 بعد ضربه مدافع أيرلندا، حيث لجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو للتأكد من الحادث قبل أن يخرج البطاقة الحمراء المباشرة.

وينتظر كريستيانو رونالدو عقوبة الإيقاف من مباراة لمباراتين حسب تقرير حكم المباراة وقرار اللجان التأديبية.

وقال الخبير التحكيمي دالي جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن النجم البرتغالي سيتم إيقافه لمباراتين، وسيغيب عن المباراة الأولى في كأس العالم 2026 في حال تأهل منتخب بلاده مباشرة.

وتأكد غياب كريستيانو رونالدو بعد الطرد أمام جمهورية إيرلندا عن مباراة منتخب البرتغال الحاسمة، الأحد، أمام أرمينيا، حيث يحتاج للفوز لحسم صدارة المجموعة والتأهل المباشر للنهائيات.

وفي حال إنهاء البرتغال مشواره بالمجموعة في المركز الثاني ولعب مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، سيغيب قائد البرتغال عن أولى مباريات الملحق.

