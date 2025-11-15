السبت 15 نوفمبر 2025
ياسين مرعي يبدأ التأهيل في الأهلي لتجهيزه لمباراة شبيبة القبائل

يبدأ ياسين مرعي مدافع الأهلي اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الجانبية من أجل تجهيزه لمباراة شبيبة القبائل الجزائري، حيث غادر اللاعب معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب الإصابة. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

