الأهلي يقيد ثلاثي منتخب الشباب في القائمة الإفريقية

قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراءات قيد ثلاثي منتخب الشباب محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم، في قائمة النادي الإفريقية، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

جاء قيد اللاعبين الثلاثة لتدعيم صفوف الفريق، وبناءً على رؤية ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار ‏الاستعداد للمباريات القادمة بالبطولة.‏

ويستهل النادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات باستضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، قبل أن يخرج لمواجهة الجيش الملكي ‏المغربي، ثم يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات.‏

