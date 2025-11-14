الجمعة 14 نوفمبر 2025
الزمالك يعلن الحداد على وفاة محمد صبري، ومعاش شهري لأسرته

محمد صبري
محمد صبري
 أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن الحداد ويحدد موعد العزاء

 كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم فريق كرة القدم السابق، يوم الأحد المقبل بمقر النادي.

وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الكابتن محمد صبري.

 يأتي هذا القرار تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وسيتم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده.

