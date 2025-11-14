الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

الشيبي على الدكة، تشكيل المغرب لمباراة موزمبيق وديا

المغرب
كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي عن تشكيلة أسود الأطلس لمباراة موزمبيق الودية، استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل المغرب أمام موزمبيق 

بونو - سايس - مزراوي - أمرابط - ياميق - الزلزولي - أوناحي - صلاح الدين- العيناوي - دياز - الكعبي.

الصورة

وتواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، على أرضية ملعب طنجة الكبير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

