الجريدة الورقية
أخبار مصر

حقيقة اكتشاف 8 فوط داخل بطن مريضة تعرضت لنزيف حاد ببورسعيد

الفريق الطبي
الفريق الطبي
كشف الدكتور ياسر الشهاوي، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة  عين شمس، عن ملابسات ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة طبية أجري لها جراحة بعد تحويلها إلى أحد المستشفيات الحكومية والحديث عن اكتشاف فوط داخل بطن مريضة.

اكتشاف فوط داخل بطن مريضة

وقال الدكتور الشهاوي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن الإجراء الذي اتخذ في المركز الطبي الخاص والمتمثل في وضع "الفوط" بواسطة اختصاصي الحالة كان إجراء صحيحا للتحكم المؤقت في النزيف لحين نقل المريضة إلى مستشفى مجهز للتعامل مع الحالات الدقيقة والصعبة، وليس كما ظهر من أنباء توحي بوجود إهمال أو خطأ طبي. 

وأضاف الدكتور ياسر الشهاوي أن الأنباء المتداولة حملت إيحاءات حول وجود تقصير أو نسيان للفوط داخل المريضة، مؤكدًا أن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة. 

وكان فريق طبي متخصص بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد نجح في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، وأم لثلاثة أطفال، بعدما وصلت في حالة حرجة إثر تعرضها لنزيف حاد عقب خضوعها لعملية قيصرية رابعة داخل أحد المستشفيات الخاصة. 

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريضة وهي في حالة غياب شبه كامل للعلامات الحيوية، حيث كان النبض غير محسوس. وعلى الفور، بدأ أطباء الطوارئ إجراءات الإنعاش السريع، وتقديم السوائل ونقل وحدات الدم لرفع ضغط الدم والحفاظ على حياتها حتى التمكن من التدخل الجراحي.

وخلال الجراحة العاجلة، كان هناك  ثماني فوط جراحية داخل تجويف البطن، كما تبيّن وجود تجمع دموي ضخم خلف الغشاء البريتوني امتد حتى منطقة الطحال، حاملًا ما يزيد على 3 لترات من الدم.

وتعامل الفريق الطبي بسرعة ودقة، حيث جرى استخراج الفوط الجراحية، واستئصال الرحم حفاظًا على حياة المريضة، إضافة إلى ربط أوردة الحوض والشرايين النازفة، والوصول إلى الشريان الرئيسي المتسبب في النزيف والسيطرة عليه بالكامل.

و استقرت حالة المريضة تدريجيًا بعد تلقي الرعاية اللازمة، وتم نقلها إلى العناية المركزة لمتابعة العلامات الحيوية، قبل تحويلها لاحقًا إلى القسم الداخلي وهي في وضع صحي مطمئن.

