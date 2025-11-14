الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أمين حكماء المسلمين: شباب القارة السمراء يمتلكون الطموح والإرادة والإبداع

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين
هنأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، السيد أداما ديانج، المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين، المستشار الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، لفوزه بجائزة الشخصية الأفريقية لعام 2025”، من مؤسسة مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بالقاهرة.

المستشار محمد عبد السلام يهنئ أداما ديانج بفوزه بجائزة الشخصية الأفريقية لعام 2025.

وأكد المستشار محمد عبد السلام أن هذا التكريم هو تكريم مستحق، وأن السيد أداما ديانج كرس حياته للدفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية، ويبذل جهودا كبيرة للتوسط في حل النزاعات خاصة في الدول التي تشهد حروب أهلية وصراعات دامية، مؤكدا أن هذا الرجل خرج من رحم هذه القارة السمراء، التي عانت ولا تزال تعاني، وهو ويعرف جيدا مشكلاتها وأزماتها، ولديه رؤية في مواجهة هذه التحديات، وأنه يلعب دورا في تقديم الاستشارات لمجلس حكماء المسلمين من خلال عمله مستشارا له،  لخدمة الشعوب الأفريقية، وصون كرامتها الإنسانية.

وأكد المستشار محمد عبد السلام، أن شخصية أداما ديانج هي شخصية ملهمة للشباب الأفريقي، وأنه يؤكد قدرة الشخصية الأفريقية على تولي مسؤولية المناصب العالمية والإجادة فيها، والمشاركة الجادة في صناعة القرار العالمي، مؤكدا أن شباب أفريقيا يمتلكون الطموح والإرادة والقدرة على الإبداع والتحرك، وأن مجلس حكماء المسلمين يعمل على استثمار طاقاتهم لما فيه خير القارة السمراء وخدمة مستقبلها.

الشعوب الافريقية المستشار محمد عبد السلام حكماء المسلمين مؤسسة كيميت بطرس غالي مجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام صناعة القرار العالمي اداما ديانج

