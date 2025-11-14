18 حجم الخط

منحت مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بالقاهرة “جائزة الشخصية الأفريقية لعام 2025” لـ أداما ديانج، المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين، المستشار الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته الكبيرة وتفانيه طوال مسيرته المهنية في دعم السلام والعدالة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، ولا سيما جهوده البارزة في رواندا أثناء عمله على وقف الحروب الأهلية ومنع تكرار الإبادة الجماعية، إلى جانب دوره في خدمة القارة الإفريقية في ملفات العدالة الانتقالية وبناء السلام.

وخلال الاحتفالية، قدّم ديانج كلمة أكد فيها ضرورة تعزيز التعاون الدولي لبناء ثقافة سلام عالمية، وتحسين آليات التحرك المبكر لمنع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تجاربه داخل الأمم المتحدة — خصوصًا في رواندا — أثبتت أن الكراهية المنظمة إذا لم تُواجَه بالوعي والعدالة والمحاسبة يمكن أن تقود إلى كوارث إنسانية مروّعة، وشدد على أن حماية الفئات الضعيفة تبدأ من محاربة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز سيادة القانون، وإعطاء الأولوية للوقاية بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع المآسي.

أداما ديانج: شيخ الأزهر صوت عالمي للحكمة وركيزة في مواجهة التطرف والكراهية

وأعرب ديانج عن إشادته الخاصة بـ جهود فضيلك الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مؤكدًا أنه “يمثّل أحد أبرز الأصوات الأخلاقية في العالم، ورمزًا عالميًّا للسلام والحوار”، مشيرًا إلى أن مواقف فضيلته المتوازنة ودفاعه الدائم عن كرامة الإنسان جعلت منه مرجعية حضارية تتجاوز حدود العالم الإسلامي.

وأضاف ديانج أن مبادرات الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس الراحل، لعبت دورًا مهمًا في مواجهة التطرف والعنف وترسيخ ثقافة التعايش بين الشعوب.

وفي ختام كلمته، دعا أداما ديانج إلى تكثيف الشراكات بين المؤسسات الدينية والفكرية والحقوقية حول العالم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل قوة أخلاقية قادرة على قيادة حوارات عالمية بنّاءة تدعم السلام، وتحمي المجتمعات من خطابات التحريض والانقسام.

