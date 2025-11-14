الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

حماية المستهلك يحذر من النصب الإلكتروني و8 نصائح للشراء الآمن

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
 أكد جهاز حماية المستهلك أهمية التزام المواطنين بعدد من الإرشادات عند استلام أي شحنة، ضمانًا لحقوقهم وحماية لهم من أي محاولات غش أو تضليل.

وشدد الجهاز على ضرورة فحص المنتج بحضور مندوب التوصيل والتأكد من سلامته قبل مغادرته، مع فتح الطرد ومعاينته للتأكد من مطابقة محتواه للطلب الأصلي.

وأوضح الجهاز أنه في حال رفض المندوب السماح بالمعاينة، يتعين على المستهلك الامتناع تمامًا عن استلام الشحنة.

كما شدد الجهاز على حق المستهلك في الحصول على إيصال رسمي من شركة الشحن يتضمن بيانات الشحنة ومعلومات الشركة، للرجوع إليها عند الحاجة.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الشراء من منصات إلكترونية لها مقار قانونية داخل مصر، مع قراءة الشروط والأحكام بعناية، خاصة ما يتعلق بسياسات التوصيل والاستبدال والاسترجاع.

وأكد جهاز حماية المستهلك تأكيده بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تهدف إلى تضليل أو استغلال المستهلكين.

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك منصات إلكترونية

