بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة وفاة شاب داخل إحدى الزوايا بأسوان

18 حجم الخط

أوضحت وزارة الأوقاف أنها تلقت اليوم إخطارًا بواقعة مؤسفة عن العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان.

وعلى الفور، أبدت مديرية أوقاف أسوان تعاونًا كاملًا مع السلطات التي أُخطِرَت بالواقعة وشرعت في التحقيق.

الأوقاف توضح حقيقة وفاة شاب داخل زاوية بأسوان

وأكدت الوزارة الاكتفاء بهذا البيان حرصًا على عدم الخوض في واقعة ما زالت في طور التحقيق والبحث الجنائي، كما أكدت تعاونها التام مع سلطات الدولة في استجلاء الحقائق، وثقتها المطلقة في كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.