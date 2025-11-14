الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة وفاة شاب داخل إحدى الزوايا بأسوان

وزارة الأوقاف
أوضحت وزارة الأوقاف أنها تلقت اليوم إخطارًا بواقعة مؤسفة عن العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان. 

وعلى الفور، أبدت مديرية أوقاف أسوان تعاونًا كاملًا مع السلطات التي أُخطِرَت بالواقعة وشرعت في التحقيق.

الأوقاف توضح حقيقة وفاة شاب داخل زاوية بأسوان 

وأكدت الوزارة الاكتفاء بهذا البيان حرصًا على عدم الخوض في واقعة ما زالت في طور التحقيق والبحث الجنائي، كما أكدت تعاونها التام مع سلطات الدولة في استجلاء الحقائق، وثقتها المطلقة في كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية. 

